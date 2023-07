Découvrez les résultats du bac dans l’académie de Lyon

Après deux sessions perturbées par la crise sanitaire en 2020 et 2021, et une session 2022 ayant connu quelques aménagements comme les épreuves de spécialités déplacées de mars à mai. Cette année, la session 2023 du baccalauréat s’est tenue dans les conditions de la réforme engagée en 2020.

Sur l’ensemble des élèves de l’Académie de Lyon, 36 181 candidats se sont présentés à l’examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel. Pour les épreuves de baccalauréat général, 54,9% ont passé l’entièreté des épreuves, soit 19 873 candidats présents. On compte également 22% pour les épreuves du baccalauréat technologique soit 7 973 candidats présents. Et enfin 23,1 % des candidats ont passé le baccalauréat professionnel, ce qui représente 8 335 candidats présents.



A l’issue du second groupe d’épreuves, le taux de réussite pour l’ensemble des baccalauréats est de 90,9 %, en baisse de 0,5 point par rapport à l’année précédente (91,4 %).

Dans le détail cela donne. Le taux de réussite au baccalauréat général est de 95,4 %, soit une baisse 0,8 point par rapport à 2022. Contre 88,2% pour le baccalauréat technologique (soit une baisse 0,7 comparé à l’année précédente), et 82,8% pour le baccalauréat professionnel (avec une baisse de 0,2% par rapport à l’année dernière).