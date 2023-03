Découvrez les salaires des joueurs de Ligue 1

Le classement des 30 plus gros salaires de Ligue 1 a été publié par L’Equipe. Sans grande surprise, c’est Kylian Mbappé qui occupe la première place avec un salaire estimé de 6 millions d’euros mensuels brut.



Les 10 joueurs du Top 10 sont d’ailleurs des joueurs du PSG. Neymar est deuxième avec 3 675 000 euros, Messi complète le podium avec 3 375 000 euros



Le premier joueur, hors PSG, a intégré le classement est Monégasque. Il s’agit de Ben Yedder est 11e avec 650 000 euros par mois. Du côté de l’OL, Alexandre Lacazette est 18e avec 450 000 €, Corentin Tolisso, Jérome Boateng et Dejan Lovre touchent eux 400 000 €. Le salaire moyen mensuel brut est de 180 000 €.



Concernant les joueuses, Marie-Antoinette Katoto, qui a prolongé son contrat au printemps dernier avec le PSG, est la joueuse la mieux payée avec un salaire mensuel de 50 000 euros. Liecke Martens, deuxième, est payée 42 000 euros, tandis que Wendie Renard complète le podium avec 40 000 euros mensuels. Suivent Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg, qui touchent respectivement 38 et 35 000 euros mensuels, puis trois autres Lyonnaises: Amel Majri (32 000 €), Delphine Cascarino (30 000€) et Griedge Mbock (28 000 €).

Le classement des joueurs de Ligue 1 les mieux payés :

1. Mbappé (PSG) 6 000 000 €

2. Neymar (PSG) 3 675 000 €

3. Messi (PSG) 3 375 000 €

4. Marquinhos (PSG) 1 200 000 €

5. Verratti (PSG) 1 200 000 €

6. Hakimi (PSG) 1 083 000 €

7. Donnarumma (PSG) 916 000 €

8. Ramos (PSG) 791 600 €

9. Bernat (PSG) 730 000 €

10. Mukiele (PSG) 700 000 €