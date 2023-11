Découvrez les villes les plus impolies de France

C’est un classement dans lequel il ne vaut mieux pas figurer. Preply a interrogé plus de 1 500 Français dans 15 villes pour savoir quelle est la ville la plus impolie et vérifier le stéréotype de l’impolitesse des Français.



Résultat de cette étude Lyon, Marseille et Nice sont les trois villes les plus impolies de France. A contrario Toulouse, Strasbourg et Rennes sont les villes les plus polies.

La ville officiellement nommée la plus impolie de France est Lyon, avec une « note d’impolitesse » de 9,41 sur 10. Elle est suivie par Marseille (9,26) et Nice (9,08) en deuxième et troisième positions.

Parmi, les comportements impolis les plus fréquemment observés on retrouve :