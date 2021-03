Découvrez les villes où il fait bon vivre en 2021

Vous voulez savoir où vous installer pour avoir le meilleur cadre de vie ? La Bretagne est en pôle position.



Sans surprise pour ce classement, ce sont les communes de moins de 100 000 personnes qui se placent dans les premières marches du podium.

La commune de Vanne occupe donc la première place pour cette année 2021. Cette ville est réputée pour sa sécurité. En effet, elle obtient le taux le plus faible du nombre de coups et blessures. Ainsi que sur les cambriolages et les cassages depuis 3 ans.



La ville d’Ajaccio se positionne quant à elle en seconde position. Grâce à sa météo, elle fait partie des villes les plus ensoleillées, derrière Marseille, Avignon et Toulon. Cette ville a également peu de braquage et de cambriolage (521 en 3 ans).



Et pour compléter ce podium, Quimper occupe la 3e place grâce à ses nombreux espaces vert (66,8 %).



Seulement deux métropoles se trouvent dans le Top 8. Nice, une ville balnéaire, arrive à la 4e position. Et à la plus grande surprise, Paris se trouve à la 7e place. La capitale est prisée par les touristes malgré sa réputation d’une ville polluée, peu végétalisée et sale.

Classement des 13 premières villes