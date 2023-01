Découvrez “Rêvons” le nouveau titre des Enfoirés

Le nouveau single des Enfoirés sort ce lundi. Le titre “Rêvons” écrit et composé par Amir, Nazim et Nyadjiko est l’hymne de l’édition 2023.



Sur son comptez Instagram, Amir n’a pas caché son plaisir d’avoir été choisi. “ Si un jour on m’avait dit qu’on écrirait l’hymne des Restos du cœur avec mes frères de cœur Nazim et Nyadjiko j’aurais probablement ri pour masque le gros doute… Et là nous y sommes, et je suis fier comme jamais. Fallait rêver ”.



Pour rappel, le nouveau spectacle des Enfoirés aura lieu du 12 au 16 janvier à la halle Tony Garnier à Lyon. Le spectacle sera ensuite diffusé sur TF1 dans quelques semaines