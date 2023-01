Dejan Lovren fait son retour à l’OL

L’Olympique Lyonnais commence son mercato hivernal avec l’arrivée d’un ancien défenseur : Dejan Lovren. Arrivé en 2010 en provenance du Dinamo Zagreb, le défenseur croate a déjà eu affaire au championnat français. 102 matchs disputés pour 3 buts, il lui aura fallu 2 ans pour qu’il remporte son premier titre : la Coupe de France aux côtés d’un certain Alexandre Lacazette qu’il retrouvera sur les terrains.



Transféré à l’été 2013 du côté de Southampton puis à Liverpool l’année qui suit, Dejan Lovren s’est affirmé et est devenu un défenseur plus qu’aguerri. La Ligue des Champions en 2019, puis le Championnat anglais en 2020, Lovren devient un des piliers de la défense de Liverpool. Ses performances lui permettent de devenir l’un des cadres de l’équipe nationale croate. Une finale de Coupe du monde en Russie, puis une troisième place au Qatar démontre la solidité du défenseur de 33 ans.

Ce transfert colle totalement avec les attentes du club et celles de Laurent Blanc qui souhaitait de l’expérience dans le secteur défensif. Chose faite avec l’arrivée de Dejan Lovren, qui a signé un contrat jusqu’en 2025, en provenance du Zenith Saint-Pétersbourg, où il a remporté 2 titres de champion, en 2021 et 2022 et 2 Supercoupes, en 2020 et 2021.

“Je suis très heureux de revenir à l’Olympique Lyonnais. C’est le club qui m’a ouvert les portes du football international, je ne l’oublierais jamais. J’ai beaucoup de souvenirs ici, beaucoup de liens aussi, notamment avec le Président Jean Michel Aulas qui m’a toujours soutenu. Je suis parti de Lyon en 2013 avec des regrets car j’avais le sentiment de ne pas avoir tout montré. Je veux prouver à tout le monde quel joueur je suis réellement”, déclare le joueur croate.

