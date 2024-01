Démantèlement de Casino : les dates se précisent

Le démantèlement du groupe Casino se poursuit. Sur les 313 supermarchés proposés à la vente dans le cadre de la restructuration de sa dette, environ un tiers devrait aller à Auchan et les deux autres tiers à Intermarché.



Au siège stéphanois, entre 1 000 et 1 200 personnes pourraient perdre leur emploi. A noter qu’un comité social et économique central (CSEC) est prévu le 24 janvier au sujet des cessions de magasins et un second se tiendra le 25 janvier, qui portera sur l’impact du démantèlement sur l’activité d’Easydis, la filiale de logistique du groupe Casino.



Une nouvelle rencontre entre l’intersyndicale et le consortium, qui doit prendre les rênes du groupe en mars-avril 2024, doit être programmée.

La rédaction