Dengue : une opération de démoustication à Chaintré

Une opération de démoustication sera menée dans la nuit de lundi à mardi entre 3h et 4h du matin dans le secteur de la « rue des Buissonats » à Chaintré.



Une personne résidant en Saône-et-Loire et ayant contracté la dengue a séjourné sur la commune. Un produit resté en suspension une trentaine de minutes, et qui devait permettre de tuer les moustiques présents dans le périmètre et plus précisément les moustiques tigres qui peuvent être porteurs de la dengue.



Une évaluation de l’efficacité du traitement sera effectuée dans les deux jours suivants l’opération.