Départ en vacances : les conseils de Bison Futé

C’est le premier week-end de départ en vacances. Bison Futé hisse le drapeau orange au niveau national ce vendredi et ce samedi dans le sens des départs. Dans le sens des retours, le drapeau sera vert tout au long du week-end.

Ce vendredi après-midi, il est déconseillé d’utiliser les axes Lyon-Orange et Lyon-Chambéry jusqu’à 20 heures. Samedi Bison Futé vous recommande d’éviter l’itinéraire Lyon-Orange entre 6h et 15h et Lyon-Chambéry entre 10h et midi.