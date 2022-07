Départs en vacances : Bison Futé voit rouge et noir ce week-end

Le trafic sera particulièrement dense samedi et dimanche sur les routes de France à l’occasion du premier week-end des vacances scolaires d’été. Bison Futé voit rouge ce samedi dans le sens des départs sur l’ensemble de l’Hexagone. L’organisme voit même noir ce samedi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. En revanche, la circulation devrait être plus fluide ce dimanche.



À noter que cette situation devrait se répéter jusqu’à la fin de l’été. Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires s’attend à 12 journées rouges et une journée noire sur cette période.



Les vacanciers ne seront pas seulement sur les routes ce week-end, ils seront aussi sur les rails. 1,3 million de personnes sont attendues dans les gares françaises.

Retrouvez les conseils de #BisonFuté👇https://t.co/TCdVqSDzLI pic.twitter.com/8YmAPHB7gw — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 7, 2022