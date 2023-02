Départs en vacances : du monde sur les routes ce samedi

Less vacances scolaires ont démarré ce vendredi soir dans la zone A pour les élèves des académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers, qui sont en congés pour une durée de deux semaines. Des vacances synonyme de départ pour plusieurs familles et d’embouteillages pour les usagers de la route dans plusieurs coins de France, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Bison Futé annonce un trafic chargé et du rouge dans la région, avec beaucoup de monde attendu autour des massifs alpins et des stations de ski. Il est conseillé d’éviter l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 9h à 17h. Dimanche, la circulation devrait être bien plus calme.