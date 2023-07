Départs en vacances : près de 1000km de bouchons cumulés samedi en France

D’après Bison Futé, un pic de 968,20 km de bouchons a été relevé samedi, dans l’après-midi, sur les routes de France en ce premier week-end de départs en vacances.

Et comme souvent à cette période de l’année, le plus gros des bouchons a été enregistré sur l’autoroute A7, entre Lyon et Marseille, notamment dans la Drôme près de Valence et Montélimar, ainsi qu’en Vaucluse.

En revanche, la journée de dimanche est bien plus tranquille dans le sens des départs.