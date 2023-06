Depuis 2014, entre 30 000 et 35 000 personnes seraient décédées en raison des fortes chaleurs estivales

Alors que les fortes chaleurs estivales approchent, Santé publique France a dressé un bilan qui fait froid dans le dos. Depuis 2014, entre 30 et 35 000 personnes seraient décédées en France à cause des effets de la chaleur. Parmi les victimes, un tiers d’entre elles auraient moins de 75 ans. Même si les liens entre cette mortalité et le réchauffement climatique ne sont pas vraiment établis, il semblerait tout de même que celui-ci n’aide en rien à faire diminuer le nombre de victimes et même au contraire participe à son augmentation.