Depuis partir de 9h10, les femmes travaillent gratuitement

A 9h10, les femmes françaises travailleront «gratuitement» jusqu’à la fin de l’année. Les femmes gagnent en moyenne 15,8% de moins que les hommes, selon « Les Glorieuses ». Cette statistique est calculée pour les entreprises de 10 salariés ou plus, secteurs publics et privés confondus.



Ce calcul nous permet donc de dire qu’en 2022, les femmes pourraient s’arrêter de travailler le 4 Novembre à 9h10 et 55 secondes si elles étaient payées avec un taux horaire moyen similaire aux hommes tout en gagnant ce qu’elles gagnent aujourd’hui (toujours en moyenne) à l’année.

… et 55 secondes.



La date approche : le 4 novembre à 9h10, les Françaises commenceront à travailler gratuitement.



Vous avez prévu une initiative à ce sujet ? Envoyez-nous un MP ! #4Novembre9h10 pic.twitter.com/yF6pGQx16Y — Les Glorieuses, la newsletter féministe (@Les_Glorieuses) October 25, 2022