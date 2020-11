Derby : l’avant-match

L’OL reçoit Saint-Etienne ce dimanche (21h) en clôture de la 10ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant le 121ème derby de l’histoire.

Le contexte :

Il n’est malheureusement pas aussi excitant que d’ordinaire. Pour la première fois de l’histoire, le derby va se disputer à huis clos. Cela reste tout de même un derby ? C’est vrai mais il perd évidemment beaucoup de son sel sans les supporters et l’ambiance si particulière propre à cette affiche. Avant de se montrer plus nuancé, Anthony Lopes a débuté sa conférence de presse en expliquant que ‘’le huis clos enlève toute sa saveur au derby’’.

Comme tout le monde, Anthony Lopes regrette que ce derby se dispute à huis clos

D’un point de vue comptable, une semaine après son nul à Lille, Lyon a besoin de s’imposer pour terminer cette série de quatre matchs avec sept points sur neuf au compteur. Tactiquement, Rudi Garcia va certainement retrouver un bloc bas en face de son équipe, comme ceux qui avaient contrarié l’OL en début de saison. L’entraîneur pourrait procéder à quelques changements : Denayer, rétabli, va revenir et Caqueret tape fort à la porte. En revanche, Marcelo est suspendu.

L’adversaire :

Treizièmes avant le coup d’envoi de cette dixième journée, les Verts sont dans une spirale infernale de cinq défaites d’affilée, leur pire série depuis 12 ans. La formation de Claude Puel reste aussi sur deux matchs de suite sans le moindre tir cadré.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) :

Malgré la spirale négative de l’ASSE, Rudi Garcia se méfie de Claude Puel

Claude Puel (ent. ASSE) : ‘’Le derby, ça reste quelque chose à part. C’est le bon moment pour redoubler de solidarité et aller chercher cette confiance nécessaire car il n’y a pas de fatalité. (…) La force principale de l’OL ? La qualité de leur effectif. Il y a des bons joueurs partout, qui débutent et sur le banc. Mais bon, je n’ai pas spécialement envie de parler ou de m’adapter à l’adversaire parce qu’il aurait plus de forces que nous.”

Le joueur à suivre :

Comme chaque année avant le derby, c’est Anthony Lopes qui est venu s’exprimer face aux médias. Pur lyonnais, ancien supporteur du virage Nord, ‘’Antho’’ a le derby dans la peau : ‘’ C’est mon match préféré, loin devant tous les autres‘’.

Et ce n’est sans doute pas un hasard si le destin (blessure de Vercoutre) a voulu qu’il lance sa carrière en Ligue 1 avec l’OL un jour de derby à Gerland, le 28 avril 2013 : ‘’C’était un beau signe car je suis un enfant du club. Voilà désormais 20 ou 21 ans que je porte les couleurs de l’OL. Débuter dans un derby…je m’en souviens comme si c’était hier : l’échauffement, la banderole des Bad Gones pour moi, les frissons…Ce match m’avait apporté beaucoup de satisfactions, même si j’aurais préféré qu’on le gagne (1-1). Titulaire lors d’un derby au stade de Gerland, c’était la plus belle des manières de débuter réellement ma carrière.’’

Anthony Lopes : ”Le derby, mon match préféré”

La statistique :

En cas de victoire, l’OL reviendrait à égalité avec l’ASSE avec 44 victoires de chaque côté contre 33 résultats nuls, toutes compétitions confondues. En championnat aussi, Lyon est à un succès de Saint-Etienne (38 victoires, 31 nuls, 39 défaites).

Le saviez-vous ?

Le 9 février 2001, Rudi Garcia était sur le banc stéphanois lors de la défaite des Verts à Lyon en 16ème de finale de la coupe de France (1-1, 4 t.a.b à 3). A l’époque, il formait un duo avec Jean-Guy Wallemme pour coacher l’ASSE après l’éviction de John Toshak. Mais l’entraîneur de l’OL n’avait pas envie de s’attarder sur le sujet quand nous avons rappelé ce souvenir à sa mémoire :

Rudi Garcia ne veut pas s’épancher sur le derby de 2001

Julien Huët

OL-ASSE, 10ème journée de L1, à vivre ce dimanche dès 20H45 en intégralité avec Julien Huët, Max Maurice et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Suivez également nos commentateurs en live vidéo pendant le match sur la page Facebook Tonic Radio et rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief, toujours sur la page Facebook Tonic Radio !