Derby : plusieurs blessés après une rixe entre supporters à Lyon

Entre 80 et 200 personnes se sont affrontées ce samedi soir en plein centre-ville lyonnais, dans le second arrondissement, rue Grenette, à la veille du derby entre l’OL et l’ASSE. Une rixe visiblement organisée par des hooligans lyonnais et stéphanois.



Après seulement quelques minutes, les forces de l’ordre sont intervenues pour mettre fin aux échauffourées entre les deux groupes de supporters. Les images de cette mêlée ont fuité sur les réseaux sociaux. Du mobilier urbain a notamment servi de projectile dans cette bagarre. Les deux camps se sont également échangés plusieurs coups de pied et coups de poing.

Lyon – Saint Etienne (Magic fans left lyon right) pic.twitter.com/96rPEZdnaU — Terrace Cult (@TerraceCult) February 29, 2020

Selon différentes sources, neuf personnes auraient été blessées au cours de cette violente rixe. Trois d’entre eux auraient même été hospitalisés. Les services de l’Etat ont déjà prévenu qu’un dispositif spécifique et adapté sera mis en place ce dimanche soir au Groupama Stadium pour éviter tout débordement.