Derby : Puel ne croit pas à un report

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, dont l’effectif est décimé par la Covid-19, s’est exprimé ce matin en visio-conférence de presse, le technicien étant lui-même touché par le virus.

Il en ressort que si l’ASSE a envisagé de demander un report du derby, elle ne croit pas du tout à cette possibilité : ”Bien sûr qu’on aimerait récupérer un effectif normal pour disputer nos matchs avec une meilleure équité, on peut faire la demande (de report, Ndlr) mais il y a un règlement et il doit s’appliquer.(…) On ne peut pas repousser le match d’un point de vue réglementaire. Il n’y a pas de mansuétude entre les clubs. (…) Je veux insister sur notre motivation décuplée par cette situation. On veut relever le défi qui nous est imposé. Les jeunes joueurs ont tous été élevés au biberon du derby et, quelque soit l’équipe alignée, on sera bien présent.”