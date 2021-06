Dernière étape du déconfinement ce mercredi

C’est la dernière étape de la stratégie de déconfinement mise en place par le gouvernement.

A partir de ce mercredi, la limitation du nombre de personnes autorisées dans les commerces, les musées, les restaurants, bars n’hésite plus tout comme l’obligation de 4 m² par visiteur dans les magasins.



Autre bonne nouvelle du côté de la restauration, le nombre de personnes à table n’est plus limité.

Les jauges disparaissent également des mariages, PACS et enterrements. Dans les lieux de cultes, un effectif de 100 % est à nouveau autorisé. C’est la même chose pour les casinos, les zoos, les lieux de loisirs à l’intérieur (bowlings, salles de jeux, escape game…). Au travail, les jauges disparaissent aussi dans les cantines.

Il reste des obligations

En revanche, le port du masque reste obligatoire pour les déplacements à l’intérieur des établissements et en terrasse. Le service et la consommation debout au bar restent interdits. Les festivals doivent respecter une jauge de 75 % en intérieur.



Il faudra également attendre le 9 juillet pour la réouverture des discothèques : la jauge sera de 75 % en intérieur et de 100 % pour les espaces extérieurs.



A noter que l’utilisation du pass sanitaire est obligatoire au-delà de 1000 personnes.