Des aménagements devant des écoles lyonnaises

Les parents et les enfants ont découvert de nouveaux aménagements ce lundi matin devant des écoles lyonnaises.

Ces aménagements ont pour objectif “de laisser les enfants se réapproprier l’espace autour de leur établissement scolaire et de répondre aux défis environnementaux et climatiques de plus long terme” selon la ville de Lyon. En pleine épidémie de Covid 10, ces travaux viennent également libérer l’espace, pour permettre aux usagers des écoles de circuler plus facilement dans le respect des distanciations sociales.

– École Michel Servet dans le 1er arrondissement (élémentaire et maternelle) : suppression des places de stationnement et mise en place de plots devant l’école.

– École Harmonie Rebatel dans le 3ème arrondissement (élémentaire et maternelle) : fermeture partielle de la rue de l’Harmonie pour sécuriser la zone entre les deux écoles.

– École Gerson dans le 5ème arrondissement (élémentaire et maternelle) : piétonisation de toute la zone devant l’école, soit une partie de la rue François Vernay.

Six places de stationnement ont aussi été supprimées temporairement devant l’école Commandant Arnaud située dans le 4ème arrondissement, afin de libérer de l’espace pour les piétons et d’assurer ainsi la distanciation sociale.

Depuis septembre 2020 ce sont déjà 18 écoles qui ont fait l’objet d’aménagements sur l’ensemble des 9 arrondissements de la Ville de Lyon.