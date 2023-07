Des animations estivales prévues ce samedi sur les quais à Grenoble

Rendez-vous ce samedi sur les quais Perrière et Xavier-Jouvin à Grenoble à partir de 17h30.

Au programme : canoë, paddle, stand de roller, mandala, activités circassiennes, ou encore jeux familiaux, l’ensemble de ces activités dureront jusqu’à 20h. L’accès y est gratuit, ce sera donc l’occasion pour vous de regarder le thriller « Repartir » de Francesco Bifano dans un agréable cadre qu’est le jardin des Cairns. Enfin, de la musique vous sera également proposée ce samedi sur la place de la Cymaise dès 20h30.

À noter que chaque samedi depuis le 17 juin et jusqu’au 8 juillet, la ville de Grenoble vous propose de nombreuses activités sur les quais en alternance rive droite, rive gauche ! Pour les quais Perrière, les animations ont eu lieu le 17 juin et se déroulent aussi ce samedi 1er juillet. Concernant les quais Stéphane-Jay, Claude Brosse et voie Corato, elles ont eu lieu le samedi 24 juin et et se dérouleront aussi le samedi 8 juillet.