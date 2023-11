Elles sont visibles de plus en plus souvent dans la région. Des aurores boréales ont été observées dans plusieurs régions la nuit dernière. Elles étaient visibles dès 19 h en Côte d’Or.



Les aurores boréales sont un phénomène physique provoqué par l’interaction entre les particules chargées du vent solaire et celles de la haute atmosphère terrestre.



Les couleurs varient en fonction de nombreux facteurs

🛰️ En lien avec une nouvelle tempête solaire, de nouvelles #auroresboréales ont été observées ce dimanche soir dans le ciel de Côte d'Or, plus exactement à #Tanay ( nord-est de Dijon ) 🌈😍



📸 Par Nicolas Drouhin pic.twitter.com/X7CYWzAhip — Météo Côte d'Or (@OrMeteo) November 5, 2023