Des billes de plastiques polluent les plages françaises

Selon nos confrères de France Info, des billes de microplastiques arrivent sur les plages de la côte atlantique depuis novembre 2022, ce qui engendre énormément de pollution. Ces dernières arrivent entre le Finistère et la Vendée notamment. Des bénévoles et volontaires se chargent d’en ramasser le plus possible, mais cette situation dramatique est dénoncée par ces derniers. Des méthodes de traçage sont également réclamées pour limiter cette pollution intempestive.