Des billets à 5 euros pendant deux jours pour les trains Ouigo

Dès ce mercredi, et ce, jusqu’à jeudi, la filiale low-cost de la SNCF propose des billets au prix fixe de 5 euros pour 14 destinations au départ de Paris. Cette proposition est à l’occasion du lancement de la nouvelle offre « Ouigo en train classique ».

Pendant ces deux jours, le prix est fixé à 5 euros pour les 300 000 premiers tickets vendus. Les premiers trains circuleront à partir du 11 avril et ils desserviront 14 gares sur deux lignes, Paris-Nantes et Paris-Lyon. Huit voitures par train permettront de transporter 640 voyageurs jusqu’à 160 km/h, sans prise ni Wi-fi, mais avec des espaces pour les vélos et une possibilité de « snacking ». Ces lignes prendront entre 4 h 45 et 5 h 15, avec des arrêts à Villeneuve-Saint-Georges, Melun, Dijon, Chalon-sur-Saône et Mâcon.

Après cette promotion, les billets d’Ouigo train classique seront vendus entre 10 et 30 euros pour un adulte et 5 euros pour un enfant.