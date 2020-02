Des billets TER en promotion pour les vacances hivernales

Du samedi 22 Février au dimanche 8 Mars 2020 inclus, les voyageurs de la région pourront profiter de billets TER à 40% pour tous et de la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.



Cette offre pourra permettre de faire voyager deux à cinq personnes sur l’ensemble du réseau TER de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Ces billets, valables sur les trains et autocars TER, ne sont ni échangeables, ni remboursables. Ils permettent par ailleurs à leur détenteur de bénéficier d’une réduction sur le prix d’entrée des musées partenaires.



