Des centaines de postes de facteurs à pourvoir dans la région

2 800 postes de factrices et facteurs sont le nombre de postes que propose La Poste en 2023. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 500 CDI proposés et 113 dans le Rhône. Une campagne de recrutement massive est lancée par la compagnie postale.

Si vous êtes titulaire du permis B, rigoureux et ponctuel avec un sens de l’orientation et de l’autonomie, vous pouvez devenir facteur ou factrice. Pour être recruté, vous devez être présent sur les médias sociaux tels que laposterecrute.fr, LinkedIn, Twitter… Et le recrutement se fera par simulation en partenariat avec Pôle Emploi.

Il ne s’agit pas d’un métier figé, puisque des perspectives d’évolution sont possibles.

Pour en savoir plus sur le recrutement, vous pouvez cliquer ici.