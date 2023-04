Des changements pour le stationnement à Villeurbanne

Des changements pour le stationnement à partir de ce lundi du coté du quartier Grandclément à Villeurbanne.



Le stationnement payant est étendu. Les rues Jean-Jaurès, Réguillon, Bernaix, Emile Decorps et la route de Genas sont concernées.



Le but est de notamment d’étendre les espaces verts. A noter également que les contrôles seront effectués par des véhicules à lecture automatique de plaque d’immatriculation équipés de caméras. Selon la ville de Villeurbanne, cette méthode permettra de contrôler davantage de voitures (un agent à pieds contrôle 250 à 300 véhicules par jour contre 6000 véhicules en une journée pour les véhicules équipés de caméras), de mieux faire respecter le stationnement payant et d’augmenter la rotation des véhicules, permettant un meilleur respect du stationnement payant et, de fait, favorisant le stationnement pour les usagers prioritaires (résidents ou les professionnels de santé).



Pour rappel, en 2026, le nouveau tramway T6 sera mis en service. Il reliera le campus de La Doua, à Villeurbanne, aux Hôpitaux est, à Lyon 8e.