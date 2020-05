Des chiens capables de détecter le coronavirus ?

Les bergers malinois de l’École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne, seraient capables de repérer le virus sur des patients. Les premiers résultats d’une étude française menée dans l’établissement sont très encourageants. L’idée est à l’origine du professeur Dominique Grandjean qui enseigne depuis plusieurs années dans cette école prestigieuse.



Capable de nombreuses prouesses par le passé, le chien pourrait bien continuer de nous surprendre dans le futur. Depuis maintenant plusieurs semaines, des bergers malinois sont dressés dans une école vétérinaire parisienne, dans le but de détecter la présence du Covid-19.



La sueur des patients “Covid positifs” aurait une odeur détectable par les canidés. Après quelques tests effectués, les chercheurs affirment que les chiens ont vu juste dans 95% des cas.



Si les résultats venaient à se confirmer, les bergers malinois pourraient être une alternative rapide et peu coûteuse au dépistage du virus. On pourrait imaginer les voir prochainement dans les aéroports ou encore dans les municipalités pour tester les habitants.