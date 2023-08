Des chiffres en baisse pour le festival Woodstower

La 24e édition du festival Woodstower vient de se terminer sur le site du Grand Parc de Miribel Jonage. 35 000 festivaliers se sont rendus sur l’événement durant les 5 jours de fête.



Avec une alerte canicule vigilance rouge sur les journées du mercredi et du jeudi puis des alertes orageuses et des fortes pluies sur le week-end, la billetterie a été impactée avec un ralentissement sur la dernière ligne droite.



Les ventes habituelles de dernières minutes et les recettes annexes (bar, restauration…) n’ont pas été au rendez-vous, selon l’organisation. Le déficit s’annonce important et menace la pérennité de l’association.