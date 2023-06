Des collectes de sang organisées dans l’Hôtel de Ville de Lyon ce jeudi et vendredi

Ce jeudi 15 et vendredi 16 juin, deux journées de collecte de sang vont avoir lieu dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon à l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang. Pour participer à cette opération, et potentiellement sauver des vies, il faut d’abord prendre rendez-vous sur le site internet de l’Etablissement français du sang. Une autre collecte sera également organisée ce lundi 19 juin mais dans l’Auditorium de Lyon cette fois-ci entre 9h et 14h, avec la même nécessité d’inscription préalable.