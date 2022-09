Des communes du Nord-Isère toujours privées d’eau potable

L’eau du robinet est toujours impropre à la consommation dans certaines communes du Nord-Isère. Il est interdit de consommer l’eau du robinet pour boire, laver ses légumes et vous laver les dents, à Charette, St Romain-de-Jalionas, Parmilieu, Hières-sur-Amby, Courtenay, Annoisin, St-Baudille-de-la-Tour et Optevoz.



L’Agence Régional de Santé, délégation territoriale de l’Isère, fera procéder à des prélèvements d’eau par le laboratoire agréé sur le département, afin d’étudier le retour à la normale.



Les distributions de bouteilles d’eau continuent. Un numéro est à votre disposition pour toutes questions à partir de 9h30 au 04 74 80 23 30.

Certains symptômes ont été signalés : diarrhées, fièvre, vomissements et maux de tête. La consultation se fait uniquement en cas de troubles graves et persistants (t°>38,5 pendant plus de 72h), ou pour des personnes fragiles. En cas d’urgence, appelez le 15 pour que vous soyez orienté vers la maison médicale de garde.