Des communes reconnues en état de catastrophe naturelle

Plusieurs communes du Rhône ont été reconnues en état de catastrophe naturelle pour des inondations et des coulées de boue. C’est le cas de Tassin suite à l’épisode du 18 juin dernier, de Communay pour celui du 10 juillet mais aussi Longes et Trêves pour les épisodes du 13 août.



Concernant la sécheresse et à la réhydratation des sols, l’état de catastrophe naturelle est reconnue suite à des mouvements de terrain différentiels à Saint-Pierre-de-Chandieu entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2019 et à Tarare du 1er janvier au 30 juin de la même année.



L’arrêté interministériel est paru au Journal officiel du 24 octobre. Les sinistrés concernés disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication de l’arrêté, pour faire parvenir à leur compagnie d’assurances un état de leurs pertes.

En revanche, l’état de catastrophe naturelle n’a pas été reconnu pour inondations et les coulées de boue du 1er juillet à Oullins et Tassin. Pour la sécheresse les communes de Saint-Etienne-des-Oullieres, Saint-Julien, Dardilly et Tassin ne sont pas non plus reconnues