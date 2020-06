Des concerts inédits dans des EHPAD et des hôpitaux rhodaniens !

Les musiciens de l’Orchestre National de Lyon seront prochainement en concert dans des EHPAD et des hôpitaux rhodaniens. À partir du 9 juin prochain, plusieurs représentations sont prévues tous les jours en semaine. Les musiciens se sont portés volontaires pour jouer devant ces patients qui ont été isolés de tout pendant le confinement.



Selon les informations de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, les concerts auront lieu dans les jardins et les cours des établissements respectifs. Faute de pouvoir rejouer devant le public de l’Auditorium de Lyon avant septembre prochain, les musiciens avaient un certain besoin de partage. Sept ensembles instrumentaux ont été montés pour l’initiative, avec six musiciens au maximum. La programmation a été pensée sur-mesure. Les représentations dureront entre 30 et 50 minutes en fonction de la demande.



La liste des concerts programmés est provisoire. Elle devrait être rallongée jusqu’à la moitié de l’été.



Les concerts programmés à ce jour :

mardi 9 juin à 15h30 : EHPAD Les Girondines, Lyon 7e

mercredi 10 juin à 15h30 : ORPEA Gambetta, Lyon 7e

jeudi 11 juin à 15h30 : résidence autonomie Jean Jaurès, Lyon 7e

vendredi 12 juin à 15h30 : EHPAD Marius Bertrand, Lyon 4e

lundi 15 juin à 15h : hôpital Le Vinatier, Bron