Des cours télévisés dès lundi sur France 4

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h50, des cours télévisés seront diffusés sur la chaîne France 4. Ils seront assurés par des professeurs de l’Éducation Nationale.

Alors que les écoles ne sont ouvertes qu’aux enfants des personnels médicaux, désormais, elle sera disponible pour tous… à la TV. Dès ce lundi, France 4 inaugure ce dispositif qui vise à diffuser des cours pour tous les niveaux, ainsi que des programmes éducatifs.

Vos enfants ont maintenant une très bonne raison de passer leur journée devant les écrans.

[THREAD] ⚠ 📚 Au vu de l'actualité, #France4 bouleverse ses programmes en donnant la priorité à l'éducation. Ainsi, des cours vont être dispensés par des professeurs de l'@EducationFrance. À partir du 23 mars, retrouvez du lundi au vendredi 👇 pic.twitter.com/ZhWB9463uz — France 4 (@France4tv) March 19, 2020

Les cours débuteront à 9h00 pour les CP-CE1, avec 30 minutes de lecture et 30 minutes de mathématiques. Des programmes “ludo-éducatifs” seront ensuite réservés aux pré-scolaires, avant une demi-heure de l’émission “C’est toujours pas sorcier” de 13h30 à 14h00. Les collégiens pourront ensuite suivre 30 minutes de français et 30 minutes de mathématiques. Les lycéens auront le droit au créneau 15h00-15h45 avec, au menu, du français, des maths, de l’histoire-géo, des SVT, de l’anglais et de la philosophie.

Jusqu’à 16h50, l’émission “La maison Lumni” ciblera les 8-12 ans. Ce dernier magazine sera également diffusée sur France 2 à 10h00 et sur France 5 à 11h00.