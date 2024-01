Des départements de la région en vigilance neige-verglas

Neuf départements sont actuellement concernés par une alerte orange neige-verglas. Dans la région, la vigilance s’applique à l’Isère et aux Savoies.

Météo France indique qu’un axe neigeux s’étend de la région parisienne à la Basse-Normandie avec parfois du regel sur les routes. Il neige très faiblement et de manière éparse en Rhône-Alpes. Les chutes de neige vont se renforcer progressivement cet après-midi et ce soir dans les Alpes, et particulièrement sur un axe Grenoble – Chambéry – Annecy – Genève où les cumuls pourraient atteindre 5 à 10 cm.

A noter que le Rhône, l’Ain, la Loire, l’Ardèche, et la Drôme sont actuellement en alerte jaune pour la neige et le verglas.



C.B.