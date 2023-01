Des départements en alerte pour des risques de neige

Attention aux glissades ce mardi dans l’Ain et en Isère, les deux départements ont été placés en vigilance orange neige et verglas par Météo France ; le Rhône et la Loire, sont eux, en alerte jaune.



De petites chutes de neige sont attendues, mais la localisation exacte et la tenue au sol sont encore incertaines. La limite pluie-neige est peut varier entre 250 et 500m d’altitude



La Métropole de Lyon a d’ailleurs décidé d’activité le dispositif de viabilité hivernale cette nuit “suite à l’annonce de potentielles chutes de neige la nuit prochaine sur les hauteurs de l’ouest et du nord de l’agglomération”.