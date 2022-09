Des départements placés en vigilance pour les orages

La moitié de la France a été placée en vigilance pour les orages par Météo France. Six départements du sud-Est, dont le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône ont, eux, été placés en vigilance orange.



Dès la fin de nuit, le temps va devenir orageux sur la basse vallée du Rhône. Des orages parfois violents sont attendus. Ils seront accompagnés de violentes rafales de vent et de grêle. Localement de très fortes précipitations pourront donner des cumuls de pluie de 70mm à 100m en peu de temps .