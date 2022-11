Des distributeurs de protections hygiéniques installés dans les collèges de la Métropole

Dans le cadre de la lutte contre la précarité menstruelle, la Métropole a organisé en partenariat avec l’inspection académique la mise en place de distributeurs de protections hygiéniques gratuites dans 21 collèges métropolitains. L’installation physique des distributeurs s’accompagne de la mise à disposition d’un guide abordant le sujet des règles, encore trop souvent tabou chez les adolescentes et les adolescents.

En France, on estime qu’1 étudiante sur 3 et plus de 2 millions de femmes vivent des situations dans lesquelles elles n’ont pas accès à des protections pour leurs périodes de règles. Un sondage IFOP en 2019 révélait que près de 7 adolescentes sur 10 (67,5%) ne se sentaient pas suffisamment à l’aise avec le personnel encadrant et éducatif pour demander de I ‘aide en cas d’oubli ou de pénurie de protection.

Pour répondre à cette double problématique, la Métropole a engagé dans 21 collèges, couvrant l’ensemble des CTM métropolitains, un dispositif dédié comprenant :

1) La mise en place d’un distributeur de protections menstruelles gratuites. L’installation physique des distributeurs a été réalisée par les agents des collèges entre le 1er et le 15 novembre dans les sanitaires des filles.

2) La distribution d’un guide sur les règles (adapté aux âges des 6e et 5e) pour normaliser le discours sur les règles auprès des adolescentes et adolescents.

Les 21 collèges participant à l’opération sont des collèges ayant déjà mené des actions éducatives en faveur de l’égalité filles-garçons, comprenant ainsi des équipes pédagogiques déjà mobilisées au préalable sur cette question de l’égalité.