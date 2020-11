Des étudiants lyonnais vétérinaires aident les animaux des sans-abris

Ana Alkan, coprésidente de l’association “Dispensaire vétérinaire étudiant” de l’école Veta gro Sup à Lyon, est à l’origine de cette belle initiative.



L’étudiante de 25 ans, qui fait sa thèse sur les sans domicile fixe et les liens qu’ils entretiennent avec leurs animaux, se rend dans les centres d’hébergement et organise des maraudes deux fois par semaine dans les rues de Lyon, accompagnée d’une équipe de 115 bénévoles, tous étudiants.



Ils distribuent des croquettes, des jouets, des friandises et prodiguent… des conseils. En effet, comme le rapporte France Inter, les étudiants n’ont pas encore le droit de soigner les chiens directement dans la rue. Ana a écrit au ministère de l’Agriculture pour obtenir une dérogation afin de créer une station de soin mobile pour ces animaux.