Des figurants actuellement recherchés pour un tournage à Dijon

Des bénévoles sont actuellement recherchés pour le tournage d’un court-métrage à Dijon.



La fin de l’âge de fer, réalisé par Clément Schneider et coproduit par Les Films d’Argile et la région Bourgogne-Franche-Comté, est un court-métrage qui se définit comme « engagé, prônant les valeurs de l’écologie et l’espoir d’un nouveau monde ».



Le tournage se déroulera du 10 au 14 septembre.

Si vous voulez candidater, vous pouvez un mail à l’adresse suivante tournage.lafin@gmail.com avec les informations suivante :