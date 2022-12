Des fissures à l’école St-Exupéry : les travaux ont débuté

A l’issue d’une réunion organisée lundi dernier avec les représentants des parents d’élèves de l’école maternelle Antoine de Saint-Exupéry et la direction de l’établissement la municipalité a décidé le lancement immédiat de travaux.



La réunion avait pour but d’évoquer la présence de fissures sur la façade intérieure du bâtiment. “Aucun risque de péril n’est à ce jour établi” selon le mairie.

Pour rappel, l’école maternelle Antoine de Saint-Exupéry dans le 3e de Lyon accueille cette année scolaire près de 80 enfants. Depuis plusieurs mois, des fissures sur la façade intérieure d’une classe font l’objet d’une surveillance et suscitent l’inquiétude de parents d’élèves. Depuis quelques mois, les parents d’élèves tout comme les services de la Ville constatent une accélération du phénomène.



La Ville de Lyon a donc décidé de prendre des mesures et de lancer des travaux avant la fin d’année.

Durant la durée du chantier, la Ville de Lyon a fait le choix d’installer l’ensemble des élèves à l’école Jean Jaurès située dans le 6e afin de garantir les meilleures conditions d’accueil. Les enfants sont accompagnés des équipes pédagogiques et d’animation de l’école Saint-Exupéry.



Un service de navette est mis en place.