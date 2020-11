Des gendarmes tirent sur une voiture de cambrioleurs à Corbas

Plusieurs coups de feu ont été entendus ce mercredi matin dans le sud de Corbas.



Des policiers étaient à l’origine de ces détonations. Ils ont tiré sur une voiture appartenant vraisemblablement à deux cambrioleurs. Plus tôt ce matin-là, un riverain avait alerté les services de police après avoir aperçu deux personnes s’introduire dans une maison à proximité du boulevard urbain sud de Corbas.



Venue à pied, la brigade décide alors d’effectuer un contrôle sur une Peugeot 308 grise garée devant la maison. Mais les automobilistes refusent d’obtempérer et foncent sur les gendarmes. Ils ripostent en tirant chacun une cartouche sur la voiture.



Les deux hommes ont réussi à s’enfuir et sont toujours activement recherchés par les services d’ordre.