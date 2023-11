Des gilets réfléchissants vont être distribués aux cyclistes dans l’agglomération lyonnaise

Avec le passage à l’heure d’hiver, les vélos, trottinettes et piétons sont beaucoup moins visibles.



D’après l’enquête de la Prévention routière et de la MMA de mars 2018, 57% des cyclistes qui roulent en ville de nuit sont mal éclairés. Et en 2022, 11 décès et 120 blessés graves ont été comptabilisés sur la métropole de Lyon.



Dans le cadre de la campagne nationale « Cyclistes, brillez ! », des opérations de sensibilisation et des distributions des gilets et stickers lumineux sont prévues chaque mardi de novembre de 17h à 19h.

Mardi 7 novembre :

à Feyzin, Place René Lescot

à Oullins, avenue Jean Jaurès

à Vaulx-en-Velin, lieu à préciser

Mardi 14 novembre :

à Lyon, Pont de la Guillotière

à Vénissieux, angle avenue Jules Guesde/boulevard Joliot Curie

à Bron, avenue Franklin Roosevelt

Mardi 21 novembre :

à Lyon, Quai Perrache (sortie du pont Raymond Barre) et Gare Part Dieu Villette, avec la Maison du vélo

à Villeurbanne

à Saint Genis Laval, station métro B

Mardi 28 novembre :