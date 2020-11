Des interpellations dans l’agglomération lyonnaise après un braquage en Suisse

En tout, ce sont huit interpellations qui ont eu lieu ce mardi dans le cadre de l’enquête sur le braquage d’un fourgon blindé en Suisse. Les faits avaient eu lieu en juin 2019. Les malfaiteurs avaient dérobé plus de 25 millions de francs suisses.



En ce début de semaine, six suspects ont été interpellés à Lyon, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. Un septième a été extrait de prison. Un huitième a été arrêté dans le canton de Vaud en Suisse, selon Le Parisien.



Lors des perquisitions, les policiers ont mis la main sur 100 000 euros ainsi que 30 000 francs suisses. Une compteuse à billets, deux armes, des gilets par balle ont aussi été retrouvés chez ces hommes connus pour des vols avec arme ou des ports d’armes. Plusieurs voitures de luxe ont également été saisies.