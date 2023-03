Dès le 8 avril, venez vivre une expérience festive avec CarnaWAAI à Walibi Rhône-Alpes

La saison 2022 a vu le parc d’attractions Walibi battre des records de fréquentation avec plus de 610 000 visiteurs accueillis. Connu pour ses animations et périodes festives, dès le 8 avril et jusqu’au 23 avril 2023, le parc portera les couleurs du célèbre carnaval du Brésil. Les visiteurs du CarnaWAAI pourront danser au rythme des musiques brésiliennes, décorer des costumes et profiter de toutes les animations permettant de se dépayser le temps d’une journée.

Une saison qui promet d’être riche en animations avec le retour des classiques du WAAAlloween et du ChristWAAs. 33 attractions et spectacles vous attendent donc rendez-vous le 8 avril à partir de 10h.