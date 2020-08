Des lieux de dépistages gratuits autour des métros et des gares lyonnaises

La Métropole de Lyon a annoncé ce jeudi la mise en place de centres de dépistage au Covid-19 autour des stations de métro, tram et gares SNCF.



L’expérimentation commencera dès ce lundi à Vaise et à Vénissieux, aux terminus de la ligne D, avant d’être proposés dans divers lieux de l’agglomération. Toute personne pourra savoir si elle est porteuse ou non du Covid-19 après un test gratuit de type PCR. Le résultat sera connu sous 4 jours maximum.



L’objectif est de réaliser 3000 tests la semaine prochaine (entre 400 et 600 par jour). Le dispositif sera expérimenté 15 jours, mais devrait durer un mois au total.