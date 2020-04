Des maraudes organisées à Villeurbanne

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Villeurbanne, en lien avec les associations Alpil (Action pour l’insertion par le logement) et Bagage’Rue, organise des maraudes dans la ville pour venir en aide aux sans-abris.

En cette période de confinement face à la pandémie du coronavirus, les SDF font partis des personnes les plus vulnérable,s à cause de la fermeture de nombreux lieux ressources, et d’un accès difficile à l’hygiène, indispensable pour lutter contre le virus.

La ville de Villeurbanne a pu identifier une douzaine de lieux de vie informels sur lesquels intervenir grâce à une analyse partagée avec différents acteurs (l’Alpil, les Amis de la rue, le Samu social de la Croix-Rouge et celui d’Alynéa).

De plus la Fondation Abbé-Pierre a donné 10 000 euros pour soutenir le Centre communal d’action sociale. Cet argent a permis l’achat de produits d’hygiène directement distribués aux personnes dans le besoin.