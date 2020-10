Des médecins appellent à un confinement le week-end

Alors que les chiffres du coronavirus ne sont pas bons en France, l’Union des médecins en Auvergne-Rhône-Alpes demande au gouvernement d’avancer le couvre-feu à 19h et de le compléter d’un confinement le week-end.



Selon l’organisation “Si rien n’arrête la progression de l’épidémie, la catastrophe sera humaine puis économique puis sociale. Nous devons gagner le combat contre le virus, réduire sa propagation et limiter au maximum sa circulation dans l’attente d’un vaccin efficace et parfaitement toléré. L’effort demandé aux soignants de réorganiser leur travail et d’augmenter leur disponibilité doit être accompagné d’un effort de toute la population.”

Pour rappel, dans la région les opérations non urgentes sont déprogrammées.

A noter que le maire de Saint-Chamond appelle à la mise en place d’un hôpital de campagne pour faire face à l’épidémie de coronavirus. Pour rappel, 52 000 cas ont été détectés ce dimanche. Le taux de positivité ne cesse de grimper pour arriver à 17%.