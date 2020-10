Des mesures d’urgence pour le pont de Condrieu

Des mesures d’urgence vont être présentées ce vendredi aux élus du conseil départemental du Rhône, concernant le pont de Condrieu.



Le pont qui date de 1941, présente des signes de dégradation. Selon Le Progrès, des fils d’acier auraient rompu sous l’effet des intempéries et du trafic. Au grand maximum, “une vingtaine de fils sont rompus, sur les 140 contenus dans chaque câble”, précisent les inspections.



Pour rappel, le pont est déjà placé « sous haute surveillance ». Dès novembre ou décembre, les poids lourds de plus de 19 tonnes pourraient ne plus avoir le droit de passer. Il est aussi envisagé une circulation alternée pour tous les véhicules, au plus tard en janvier.