Des millions de Chinois confinés suite à une explosion de cas de Covid record en deux ans

Des millions de personne sont actuellement confinées en Chine en raison d’une flambée record de cas de Covid en deux ans. Il s’agit en ce moment même du taux le plus élevé de cas quotidiens de Coronavirus sur les deux dernières années dans le pays. Toutes les écoles ont fermé à Shangai, des villes entières ont été confinées au nord-est du pays et 19 provinces luttent contre des foyers locaux en raison des variants Omicron et Delta. La ville de Yanji, qui compte pas moins de 700 000 habitants, a par exemple été entièrement confinée et mise sous cloche.