Des moutons pour tondre la pelouse d’une maison de retraite dans le Rhône

Lundi, à Saint-Priest, près de Lyon dans le Rhône, la maison de retraite Le Clairon a accueilli 22 moutons chargés de faire de l’éco-pâturage, pour entretenir l’herbe et les espaces verts de l’établissement.



Une méthode originale qui fait sourire



Les moutons ont permis de donner 2000 m² de verdure propres pour le personnel et les 63 résidents. Cette méthode donne également le sourire aux personnes âgées et accompagnants qui ont pu approcher ces nouveaux paysagistes de laine.



L’association Naturama, en charge de l’initiative annonce que l’opération devrait être reconduite au cours de la saison puisqu’il s’agit d’une “thérapie de bien-vivre ensemble”.